Sivas’ta buğday hasadı: Ambarlara sığmadı

Akıncılar ilçesinde, buğday hasadında rekolte zirve yaptı. İlçe Belediye Başkanı Hasan Şen, 15 bin ton buğdayın elde edildiğini belirtti. Ambarlara sığmayan buğday, toprağa gömüldü.

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde başlayan buğday hasadı, bereketli geçti. Verimli geçen bir sezonun ardından, rekoltede zirve görüldü.

Tahıllar, ambarlara sığmayınca muhafaza edilmek için naylonlara sarılıp topraklara gömüldü.

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, ilçede rekoltenin beklentinin üstünde olduğunu, 15 bin ton buğday elde edildiğini, rekoltenin yüksek olmasından dolayı çiftçilerin mutlu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu sene buğday ve arpa alınmaya başlamış olup fiyatları da yüksek seviyede tuttuk. Bundan dolayı da tüm çiftçilerimiz ürünlerin buraya getirdi. Bu sene yaklaşık 15 bin ton buğday şu anda silolar da yerini almış bulunmaktadır ve alımlarda hala devam etmektedir.

“Çiftçilerimiz de mutlu, alanlar da satanlar da mutlu"

İlçemizdeki tarım arazisi sulu ve kıraç olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kıraç tarım arazisinde buğday, sulu tarım arazisinde bir yıl yer altı bir yıl yer üstü olmak üzere buğdaydan yüksek düzeyde verim alındı. Bu sene çiftçilerimizin istediği düzeyde bir ürün gerçekleşti ve bundan dolayı da çiftçilerimiz de mutlu, alanlar da satanlar da mutlu.





“Hem devletimize hem milletimize yaradı”

Önce ürünlerin altına naylonlar seriliyor çiftçilerimiz buğdaylarını getiriyor ve üzerine döküyor. Tekrar üzeri naylonlanıyor ve topraklama yaparak kapatılıyor ve böylece korunmaya alınıyor. Uzun vadede depolanıyor. Satıcıya gidene kadar burada stoklanıp güvence altına alınmaktadır. Bu sene iklim şartlarından dolayı yüksek bir ürün rekoltesi oldu ve bundan dolayı çiftçilerimiz doyasıya ürün elde ettiler. Bu da hem devletimize hem milletimize yaradı. Buğday krizi olacağını hiç zannetmiyorum. Rekolte beklentinin üzerinde oldu. 3 günde bir yağmur yağması, güneşin verimli olması ve fotosentezin bu sene çok güzel gerçekleşmesinden dolayı iyi bir ürün elde edildi.”