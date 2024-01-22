Yoğun kar yağışı, yollarda buzlanmayı da beraberinde getirdi.
Bu olaydan biri de Sivas'ta meydana geldi.
Buzlanma kazaya neden oldu
Kar yağışının etkili olduğu Zara-Suşehri yolunda felaketin eşiğinden dönüldü.
E.D. kontrolündeki araç ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen bir yolcu minibüsü, kayganlaşan yolca direksiyon hakimiyetini kaybederek çarpıştı.
26 kişi yaralandı
Kazada, hafif ticari araç ve yolcu minibüsünde bulunan 1'i ağır, 26 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık durumları hakkında net bir bilgi yok
Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken sağlık durumları hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.
Ekipler kazaya ilişkin soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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