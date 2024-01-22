Sivas'ta buzlanma kaza yaptırdı: 1'i ağır 26 kişi yaralandı Yoğun kar yağışı yollarda buzlanma oluştururken birçok kazaya da sebep olmaya devam ediyor. Sürücülerin kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek çarpıştığı kazada 1'i ağır, 26 kişi yaralandı.

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DHA

Yoğun kar yağışı, yollarda buzlanmayı da beraberinde getirdi.

Bu olaydan biri de Sivas'ta meydana geldi.

Buzlanma kazaya neden oldu

Kar yağışının etkili olduğu Zara-Suşehri yolunda felaketin eşiğinden dönüldü.

E.D. kontrolündeki araç ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen bir yolcu minibüsü, kayganlaşan yolca direksiyon hakimiyetini kaybederek çarpıştı.

26 kişi yaralandı

Kazada, hafif ticari araç ve yolcu minibüsünde bulunan 1'i ağır, 26 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık durumları hakkında net bir bilgi yok

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken sağlık durumları hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.

Ekipler kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)