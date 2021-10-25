Kepenek caddesinin hemen altından geçen içme suyu ana borularından biri patlayınca dükkanlarıs su bastı, asfaltta göçükler oluştu.

Sivas Kepenek Caddesi'nin altındaki içme suyu ana hattının patlaması sonrası, dükkanları açık olan esnaflar, iş yerlerini su baskınından korumak için mücadele etti. Olayı haber alan esnaflar da dükkanlarına koştu.

PATLAMA "BİNLİK" ANA HAT ÜZERİNE OLDU

Sivas Belediyesi ekipleri, patlamanın ardından oluşan baskıları önlemek için çalışma başlattı. Patlamanın binlik olarak tabir edilen ana hat üzerinde meydana geldiği açıklandı. Çok sayıda kişi meraklı gözlerle yaşananları izleyerek cep telefonları ile de kayıt altına almayı ihmal etmedi.

Sivas'ta caddede patlayan su borusu nedeniyle dükkanları su bastı - Video

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun başlatılan çalışmaları yerinde denetleyerek, "Ana borudaki patlama gece yarısı meydana geldi. Patlamadan kısa bir süre sonra suyu kestik. Hemen ardından tahliye çalışmalarına başladık" dedi.