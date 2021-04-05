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Sivas'ta camiden ayakkabı çalan köpek
Sivas’ın Divriği ilçesinde cami cemaatinin ayakkabısını çalan bir köpek güvenlik kameralarına yakalandı.
- İHA
- 05.04.2021 - 10:04
- Güncelleme : 05.04.2021 - 10:26
Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan Kültür Camii’nde gelen kişi namaz kılmak için ayakkabısını cami kapısında çıkararak içeriye girdi.
Hemen ardından ise köpek gelerek ayakkabının tekini aldı.
AĞZINDA AYAKKABIYLA GİTTİ
Koşarak cami kapısından uzaklaşan köpek ağzındaki ayakkabıyla sokak sokak gezdi. Sevimli hırsızın ayakkabıyı çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Sivas'ta camiden ayakkabı çalan köpek VİDEO