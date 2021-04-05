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    Sivas'ta camiden ayakkabı çalan köpek

    Sivas’ın Divriği ilçesinde cami cemaatinin ayakkabısını çalan bir köpek güvenlik kameralarına yakalandı.
    • İHA
    • 05.04.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 10:26
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    Sivas'ta camiden ayakkabı çalan köpek

    Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan Kültür Camii’nde gelen kişi namaz kılmak için ayakkabısını cami kapısında çıkararak içeriye girdi.

    Hemen ardından ise köpek gelerek ayakkabının tekini aldı.

    AĞZINDA AYAKKABIYLA GİTTİ

    Koşarak cami kapısından uzaklaşan köpek ağzındaki ayakkabıyla sokak sokak gezdi. Sevimli hırsızın ayakkabıyı çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Sivas'ta camiden ayakkabı çalan köpek VİDEO

    Sivas ta camiden ayakkabı çalan köpek #1

    Sivas ta camiden ayakkabı çalan köpek #2

    Sivas ta camiden ayakkabı çalan köpek #3

    Sivas ta camiden ayakkabı çalan köpek #4

    Sivas ta camiden ayakkabı çalan köpek #5

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