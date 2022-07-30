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    Sivas'ta cenaze yemeğinden etkilenen 104 kişi hastanelik oldu

    Hafik ilçesinde öğlen saatlerinde katıldıkları cenaze yemeği sonrası bulantı, kusma gibi belirtiler gösteren 104 kişi, ilçedeki hastaneye başvurdu.
    • 30.07.2022 - 00:34
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    Sivas'ta cenaze yemeğinden etkilenen 104 kişi hastanelik oldu

    ​Sivas'ın Hafik ilçesinde yaklaşık 6 ay önce vefat eden Ö.G.'nin yakınları, cenaze için ilçedeki bir düğün salonunda yemek düzenledi. Öğle saatlerinde ilçe merkezinde düzenlenen ve et, pilav ikram edilen yemeğe katılanlardan bir kısmı akşam saatlerinde bulantı, kusma, ishal gibi şikayetlerle Hafik Esma Kocacık İlçe Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

    Hastaların çoğu ayakta tedavi edildi

    DHA'nın haberine göre; birçoğu ayakta tedavi edilerek taburcu edilen hastalardan 5'i ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nun da zehirlenme şüphesiyle tedavi görüp taburcu olduğu öğrenildi.

    Sivas ta cenaze yemeğinden etkilenen 104 kişi hastanelik oldu #1

    "Birkaç saat sonra rahatsızlandım"

    Cenaze yemeğine katılan ilçe sakinlerinden Sebahattin Güler, "Yemeğe katıldıktan birkaç saat sonra, bulantı, ishal gibi sorunlarla hastaneye başvurdum. Birçok kişinin de benzer şikayetlerle hastaneye geldiğini öğrendik. Gerekli muayenelerimizi yaptıktan sonra bizi taburcu ettiler. Tekrar kontrol amaçlı hastaneye geldim" diye konuştu.

    Hafik Kaymakamlığı da olay nedeni ile rahatsızlık yaşayan kişilerin gerekli tedavilerinin yapıldığını, şu an için olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

     

    Sivas ta cenaze yemeğinden etkilenen 104 kişi hastanelik oldu #2

    Sivas ta cenaze yemeğinden etkilenen 104 kişi hastanelik oldu #3


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