Sivas'ta cezaevinden izinli çıkan hırsız camide telefon çaldı İzinli olarak cezaevinden çıkıp, 4 camiye girerek cemaatin cep telefonları ile cüzdanlarını çalan Rüştü Kılıç, yakalanıp tutuklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Sivas F Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu'nda 'gasp' suçundan yatıp, izinli olarak çıkan 44 yaşındaki Rüştü Kılıç, 4 camiye girip, hırsızlık yaptı.

Cemaat ile namaza durup, ardından askılardaki montlardan cep telefonu ve cüzdan çalan Kılıç'ın o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

İmamın arabasını da çaldı

Bir imamın da montundan anahtar alıp, otomobilini çalan Kılıç'a, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını izleyerek ulaştı.

Çalınan otomobili park ederek kaçmaya çalışan Rüştü Kılıç, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, adliyeye sevki esnasında kendisi görüntüleyen gazetecilere küfrederek tekme savurdu. Rüştü Kılıç, tutuklanarak izinli çıktığı cezaevine yeniden gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)