Sivas'ta devrilen vincin sürücüsü yaşamını yitirdi

İHA
Sivas'ın Divriği ilçesi Mursal köyü yakınlarında Serdar Yılmaz, idaresindeki vincin rampa aşağı indiği sırada frenleri patladı.
Frenlerin patlamasıyla sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç devrildi.
Sürücü yaşamını yitirdi
Kazada sürücü hayatını kaybederken araçtaki N.K. ise ağır yaralandı.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Divriği Devlet Hastanesine kaldırılırken sürücünün cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.