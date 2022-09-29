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    Sivas'ta dilencinin sakladığı paralar koltuk değneğinden çıktı

    Zabıtaya yakalanan dilencinin koltuk değneğinden, 730 TL çıktı. Paranın sakatlık maaşı olduğunu ileri süren dilenci hakkında idari işlem yapıldı.
    • 29.09.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 09:51
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    Sivas'ta dilencinin sakladığı paralar koltuk değneğinden çıktı

    Sivas’ta, belediyenin zabıta ekipleri tarafından kent merkezindeki dilencilere yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. S.A. isimli bir dilenci, karşısında zabıtaları görünce kaçmaya çalışsa da kısa sürede yakalandı.

    Zabıta Müdürlüğü’ne götürülen dilencisinin üst aramasında, insanların duygularını sömürerek ek ettiği paraları koltuk değneğinde sakladığı görüldü.

    İHA’nın haberine göre; koltuk değneğinin el tutacağı kısmından, 730 lira çıktı.

    Yakalanınca ‘sakatlık maaşım’ dedi

    Dilenci, kendisini “Sakatlık maaşım.” diyerek savunmaya çalıştı.

    Paralara el konulurken, dilenci hakkında idari işlem yapıldı.

    Sivas'ta dilencinin sakladığı paralar koltuk değneğinden çıktı ViDEO

    Sivas ta dilencinin sakladığı paralar koltuk değneğinden çıktı #1

    Sivas ta dilencinin sakladığı paralar koltuk değneğinden çıktı #2

    Sivas ta dilencinin sakladığı paralar koltuk değneğinden çıktı #3


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