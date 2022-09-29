Zabıtaya yakalanan dilencinin koltuk değneğinden, 730 TL çıktı. Paranın sakatlık maaşı olduğunu ileri süren dilenci hakkında idari işlem yapıldı.

Sivas’ta, belediyenin zabıta ekipleri tarafından kent merkezindeki dilencilere yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. S.A. isimli bir dilenci, karşısında zabıtaları görünce kaçmaya çalışsa da kısa sürede yakalandı.

Zabıta Müdürlüğü’ne götürülen dilencisinin üst aramasında, insanların duygularını sömürerek ek ettiği paraları koltuk değneğinde sakladığı görüldü.

İHA’nın haberine göre; koltuk değneğinin el tutacağı kısmından, 730 lira çıktı.

Yakalanınca ‘sakatlık maaşım’ dedi

Dilenci, kendisini “Sakatlık maaşım.” diyerek savunmaya çalıştı.

Paralara el konulurken, dilenci hakkında idari işlem yapıldı.

Sivas'ta dilencinin sakladığı paralar koltuk değneğinden çıktı ViDEO