DHA
Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesi yakınlarında korkunç bir meydana geldi.
Sızır’dan Gemerek ilçesi yönüne giden Y.N. idaresindeki tur midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan midibüs, yolcularıyla beraber şarampole devrildi ve 27 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri ile ambulans helikopter sevk edildi. Yaralılar, ambulans ve helikopter ile kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Midibüsteki yolcuların Ankara'dan Sivas'ın Şarkışla ilçesine düğüne geldikleri belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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