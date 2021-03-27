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    Sivas'ta dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşına 16 bin lira ceza

    Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasında polis kontrolünden kaçan alkollü sürücü ve arkadaşı yakalanırken, 16 bin TL ceza yediler.
    • DHA
    • 27.03.2021 - 07:30
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    Sivas'ta dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşına 16 bin lira ceza

    Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda alkollü araç kullanan sürücü ve arkadaşının olduğu, U.K. yönetimindeki 05 FA 313 plakalı otomobil, Mimar Sinan Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerindeki kontrol noktasında polis tarafından durdurulmak istendi.

    DUR İHTARINA UYMAYIP KAÇTILAR

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonrasında otomobil, DSİ Köprülü Kavşak'ta durduruldu.

    RUHSATSIZ SİLAH BULUNDU, SÜRÜCÜ DE ALKOLLÜ ÇIKTI

    Sürücü U.K. ile yanında bulunan arkadaşı A.T., gözaltına alındı.

    Şüphelilerden A.T.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kelepçe takılan şüphelilerin alkollü olduğu görüldü.

    Sivas ta dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşına 16 bin lira ceza #1

    16 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

    Şüphelilere alkollü araç kullanma, 'dur' ihtarına uymama ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 16 bin TL ceza kesildi.

    Sivas ta dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşına 16 bin lira ceza #2

    "BENİ ÖLDÜRECEKLER, SİLAHSIZ GEZMEM"

    Polis ekiplerine zor anlar da yaşatan şüpheliler, Numune Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Şüphelilerden A.T.'nin gözaltına alındığı sırada "Benim çoluğum çocuğum yok, hiç evlenmedim. Beni öldürecekler, o yüzden çoluk çocuk sahibi olmadım. Ben silahsız gezmem" demesi dikkat çekti.

    Olay sonrasında otomobil ise çekici yardımı ile emniyet otoparkına çekildi. Soruşturma sürüyor.

    Sivas ta dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşına 16 bin lira ceza #3

    Sivas ta dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşına 16 bin lira ceza #4

    Sivas ta dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşına 16 bin lira ceza #5

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