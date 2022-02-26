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    Sivas'ta Duriye'nin katili, eşinin kuzeni çıktı

    Duriye Taşdelen, eşi Emrah Taşdelen ile telefonda konuşurken hırsızlık amacıyla evine giren Nihat Kara arafından bıçakla öldürüldü. Eşinin kuzeni olduğu öğrenilen Nihat Kara ise gözaltına alındı.
    • DHA
    • 26.02.2022 - 17:50
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    Sivas'ta Duriye'nin katili, eşinin kuzeni çıktı

    Sivas'ın Şarkışla ilçesi Yukarı Mahalle'de oturan 2 çocuk annesi Duriye Taşdelen, İzmir'de çalışan eşi Emrah Taşdelen ile telefonda görüntülü konuşurken evin kapısının zorlandığını belirterek çığlık attı.

    EVİNE GİREN HIRSIZ TARAFINDAN YARALANDI

    Büyük şok yaşayan Emrah Taşdelen, ilçedeki yakınlarını arayıp, durumu anlattı. Eve giden yakınları, Duriye Taşdelen’i yaralı buldu.

    KURTARILAMADI

    Daşdelen, çağırılan ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden defalarca bıçaklandığı belirlenen Duriye Taşdelen, kurtarılamadı.

    KATİLİ EŞİNİN KUZENİ ÇIKTI

    Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısının Emrah Taşdelen'in kuzeni Nihat Kara olduğunu tespit etti.

    SUÇUNU İTİRAF ETTİ

    Birçok suçtan kaydı olduğu belirtilen Nihat K., emniyetteki ifadesinde hırsızlık amacıyla eve girdiğini, genç kadın çığlık atınca da bıçakladığını itiraf etti.

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsi işlemleri yapılan Duriye Taşdelen, Altınyayla ilçesinde toprağa verilecek.

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