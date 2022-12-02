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    Sivas'ta elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

    Elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında ağır yaralanan ev sahibi hastaneye kaldırılırken ev kullanılamaz hale geldi.
    • 02.12.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 13:00
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    Sivas'ta elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

    Sivas'ın Merkez Demircilerardı Mahallesi'nde 3 katlı Hilal Apartmanı'nın 2'nci katında, elektrikli ısıtıcının devrilmesiyle yangın çıktı.

    Evren Erbaş'ın yalnız yaşadığı dairede kısa sürede alevler tüm evi sararken, binadan dumanlar yükseldiğini görenler ise itfaiyeye bildirdi.

    İhbarla gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Yangın sırasında evde bulunan ve vücudunda yanıklar oluşan Erbaş ise sağlık ekiplerince binadan çıkarılarak tedavi için Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ev kullanılamaz hale geldi

    DHA'nın haberine göre, yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, inceleme başlatıldı.

    Sivas ta elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi #1

    Sivas ta elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi #2

    Sivas ta elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi #3

    Sivas ta elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi #4

    Sivas ta elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi #5


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