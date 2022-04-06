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    Sivas'ta eşi ve eşinin sevgilisini yaralayan adam yakalandı

    Yolda eşiyle gönül ilişkisi yaşadığını söylediği şahısla karşılaşan adam, şahsı yaraladı. Daha sonra eşinin yanına giden adam, eşini de yaralayıp kaçmasına rağmen polisten kurtulamadı.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 17:23
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    Sivas'ta eşi ve eşinin sevgilisini yaralayan adam yakalandı

    Sivas'ta yaşayan E.Ş., Huzur Mahallesi'nde yürürken R.B. isimli şahısla karşılaştı.

    H.Ş. ile evli olan E.Ş., eşinin kendisini R.B. isimli şahısla aldattığını öne sürerek tartıştı.

    E.Ş., tartıştıktan sonra yanındaki tabancayla R.B.'ye ateş açarak, bacaklarından yaraladı. R.B., ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Eşini de yaralayıp kaçtı

    Olay yerinden kaçan E.Ş., Alibaba Mahallesi Seyrantepe Caddesi'ndeki evine geldi. E.Ş., burada da tartıştığı eşini aynı tabancayla bacağından ve kasığından yaraladı. Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan H.Ş. de tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan E.Ş.'nin yakalanması için ekipler, çalışma başlattı.

    Köyde yakalandı

    E.Ş.'nin, 2 gün sonra, merkeze bağlı Kurtlapa köyünde olduğu tespit edildi. E.Ş., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

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