Sivas'ta eşini öldüren kocaya 22 yıl hapis cezası

Eşini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 22 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanığa ‘haksız tahrik’ indirimi uyguladı.

Sivas’ın Hafik ilçesi Gökdin köyünde oturan 43 yaşındaki S.D., 24 Kasım 2021'de evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu.

Cinayetin ardından kadının kocası D.D., gözaltına alınarak tutuklandı.

46 yaşındaki sanık için bugün karar çıktı.

Suçlamaları reddetti, tahliye istedi

Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık D.D., öldürülen S.D.'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık D.D. savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Kızı en ağır cezayı istedi

Çiftin tanık olarak dinlenilen kızları N.Ç. ise babasının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı, eşi S.D'ye karşı eyleminden dolayı önce "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Haksız tahrikle cezası 22 yıla düşürüldü

AA’nın haberine göre heyet, daha sonra sanığa verilen cezayı, "haksız tahrik" hükümlerini göz önünde bulundurarak 22 yıla indirdi.