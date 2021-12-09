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Sivas’ta eski eşini bıçaklayan şahıs: Evlenme aşamasındaydı

Sivas’ta eski eşini bıçaklayan şahıs: Evlenme aşamasındaydı

1 yıl önce boşandığı Müzeyyen B.’yi sokak ortasında bıçaklayan Necmettin G.’nin emniyet sorgusunda, eski eşinin evlenmek üzere olduğunu, bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi.