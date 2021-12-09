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- Sivas’ta eski eşini bıçaklayan şahıs: Evlenme aşamasındaydı
Sivas’ta eski eşini bıçaklayan şahıs: Evlenme aşamasındaydı
- DHA
- 09.12.2021 - 12:01
- Güncelleme : 09.12.2021 - 12:04
Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi üzerindeki İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde, dün saat 17.00 sıralarında İstanbul'da yaşayan Necmettin G. (37), ilçe merkezinde bir yıl önce boşandığı eşi Müzeyyen B.’ye (35) bıçakla saldırdı.
Aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Müzeyyen B. acı içerisinde yardım isterken, Necmettin G. ise elindeki bıçakla tehdit ettiği çevredekilerin yaklaşmasını engelledi.
Bu sırada olayı fark eden İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, saldırganı etkisiz hale getirip, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.
HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
Şüpheli, daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.
Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Yaralanan Müzeyyen B., ambulansla kaldırıldığı Şarkışla İlçe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Müzeyyen B.'nin, hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
SORGUSU TAMAMLANDI
Olayın ardından gözaltına alınan Necmettin G.'nin, emniyetteki sorgusu tamamlandı. Necmettin G., ilk ifadesinde, eski eşini başkasıyla evlenme aşamasında olduğu için bıçakladığını iddia etti.
“İHANET”
Necmettin G., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye çıkarılırken bir gazetecinin "Neden yaptınız?" sorusuna Necmettin G., “İhanet.” yanıtını verdi.
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