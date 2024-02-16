Sivas'ta evin başına gelmeyen kalmadı! Önce kamyon uçtu şimdi tır... Karayoluna yakın bir noktada bulunan iki katlı müstakil ev, sürekli üzerine uçan kamyon ve tırlarla sosyal medyada gündem oluyor.

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İHA

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bulunan bir evde, ilginç kazalar yaşanıyor.

Evin başına gelenleri duyanlar şoke olurken, sosyal medya ise bunu konuşuyor.

Evde yaşayan Fırtına Ailesi bir süre önce, üzerine sürekli kamyon ya da tır uçan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

D-100 karayolu Koyulhisar ilçesi Üç yol kavşağında, Ordu istikametinden gelip indikleri rampanın bitiminde D-100 karayoluna bağlanan ağır tonajlı araçlar ya frenleri tutmadığı yada yola gidemedikleri için yoldan çıkarak evin üzerine uçuyor.

Tır uçtu, can kaybı olmadı

Son olarak bugün meydana gelen kazada İ.Ş. sevk ve idaresindeki meşrubat yüklü tır, frenlerinin boşalması sonucu yoldan çıkarak evin 2. katına saplandı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Evde kimsenin bulunmaması yaralanma ve ölümleri etkiledi. Evin bir bölümü kullanılmaz hale geldi.

Evden taşınmak zorunda kaldılar

Olaya şahit olan görgü şahitleri yaşanan kazanın 6. kaza olduğunu belirtip, iki yılda bir evin üzerine bir tır veya kamyon uçtuğunu belirtip, konuyla ilgili çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca evin sahibi Şerif Fırtına ve ailesi, yaşanan kazalardan dolayı evden taşınmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Bir önceki kaza, 2023 yılında gerçekleşti. 2020 yılında yaşanan bir diğer kazada ise tomruk yüklü bir kamyon freni patlayınca evin çatısına uçmuştu. Bu kaza sonrası onarılan ev, yeni kazayla yeniden kullanılmaz hale geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)