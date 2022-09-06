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    Sivas'ta evin müştemilatı yanarak kül oldu

    Sivas'ta müstakil bir evin müştemilatında çıkan yangında bina tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
    • 06.09.2022 - 04:59
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    Sivas'ta evin müştemilatı yanarak kül oldu

    Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sağır Mahallesinde bulunan Soydan Erdoğan’a ait tek katlı müştemilatta yangın çıktı.

    Yangının sebebi belli değil

    Gece yarısından sonra neden çıktığı belirlenemeyen yangın kısa sürede tüm binayı kapladı, yükselen alevler adeta geceyi aydınlattı.

    Sivas ta evin müştemilatı yanarak kül oldu #1

    Ev kullanılamaz hale geldi

    İHA'nın haberine göre, binada bulunanlar zarar görmeden tahliye edildi. Yangın Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle söndürüldü. Yangın söndürüldüğünde ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sivas ta evin müştemilatı yanarak kül oldu #2

    Sivas ta evin müştemilatı yanarak kül oldu #3

    Sivas ta evin müştemilatı yanarak kül oldu #4


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