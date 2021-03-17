Sivas'ta yalnız yaşayan ve akli dengesi yerinde olmadığı söylenen M.T. evini ateşe verirken, ihbara gelen itfaiyeyi elinde bıçakla karşıladı. Polis M.T.'yi ikna ederek uzaklaştırdı.

Sivas Mevlana Mahallesi Sami Aydın Tüneli girişinde bulunan müstakil evde yalnız yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan M.T., evini ateşe verdi.

İTFAİYEYİ ELİNDE BIÇAKLA KARŞILADI

Evden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. M.T., kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerini elinde bıçakla karşıladı.

Sivas'ta evini ateşe veren kişi, müdahaleye gelen itfaiyeyi bıçakla karşıladı-Video

POLİS GÜÇLÜKLE İKNA EDEREK UZAKLAŞTIRDI

Yangına ilk olarak zemin kattaki evin penceresinden müdahale eden itfaiye ekipleri daha sonra olay yerine gelen polisin M.T.'yi uzaklaştırmasıyla içeri girdi.

Yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından M.T., elindeki bıçağı bırakarak dışarıya çıktı.

Yangın ise itfaiyenin çabasıyla büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, M.T.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.