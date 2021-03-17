Euro
8.9238
0%
Dolar
7.4931
0.11%
Altın
417.3
0.1%
Borsa
1.57
0.96%
Bitcoin
422.250
-2.24%
EXEN Coin
13.39
-2.04%
7ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 7 C

    Sivas'ta evini ateşe veren kişi, müdahaleye gelen itfaiyeyi bıçakla karşıladı

    Sivas'ta yalnız yaşayan ve akli dengesi yerinde olmadığı söylenen M.T. evini ateşe verirken, ihbara gelen itfaiyeyi elinde bıçakla karşıladı. Polis M.T.'yi ikna ederek uzaklaştırdı.
    • DHA
    • 17.03.2021 - 01:56
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 02:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'ta evini ateşe veren kişi, müdahaleye gelen itfaiyeyi bıçakla karşıladı

    Sivas Mevlana Mahallesi Sami Aydın Tüneli girişinde bulunan müstakil evde yalnız yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan M.T., evini ateşe verdi.

    İTFAİYEYİ ELİNDE BIÇAKLA KARŞILADI

    Evden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. M.T., kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerini elinde bıçakla karşıladı.

    Sivas'ta evini ateşe veren kişi, müdahaleye gelen itfaiyeyi bıçakla karşıladı-Video

    Sivas ta evini ateşe veren kişi, müdahaleye gelen itfaiyeyi bıçakla karşıladı #1

    POLİS GÜÇLÜKLE İKNA EDEREK UZAKLAŞTIRDI

    Yangına ilk olarak zemin kattaki evin penceresinden müdahale eden itfaiye ekipleri daha sonra olay yerine gelen polisin M.T.'yi uzaklaştırmasıyla içeri girdi.

    Sivas ta evini ateşe veren kişi, müdahaleye gelen itfaiyeyi bıçakla karşıladı #2

    Yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından M.T., elindeki bıçağı bırakarak dışarıya çıktı.

    Sivas ta evini ateşe veren kişi, müdahaleye gelen itfaiyeyi bıçakla karşıladı #3

    Yangın ise itfaiyenin çabasıyla büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, M.T.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

    Sivas ta evini ateşe veren kişi, müdahaleye gelen itfaiyeyi bıçakla karşıladı #4

    Sivas ta evini ateşe veren kişi, müdahaleye gelen itfaiyeyi bıçakla karşıladı #5

    Sivas ta evini ateşe veren kişi, müdahaleye gelen itfaiyeyi bıçakla karşıladı #6

    Sivas ta evini ateşe veren kişi, müdahaleye gelen itfaiyeyi bıçakla karşıladı #7

    Sivas ta evini ateşe veren kişi, müdahaleye gelen itfaiyeyi bıçakla karşıladı #8

    Sivas ta evini ateşe veren kişi, müdahaleye gelen itfaiyeyi bıçakla karşıladı #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir