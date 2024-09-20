Sivas'ta fındık işçileri, dönüş yolunda kaza yaptı: 14 yaralı Fındık işçilerini taşıyan minibüsün Sivas'ta şarampole devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

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İHA

D-100 karayolu üzerinde, Koyulhisar ilçesi üç yol kavşağında meydana gelen kazada, Ordu’dan Diyarbakır’a fındık işçilerini taşıyan 21 TJ 349 plakalı Ford minibüs, sürücüsü T.A.'nın direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle şarampole devrildi.

14 KİŞİ YARALANDI

Araçta bulunan 14 kişi kazada yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla ambulanslar, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkarılarak Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)