Sivas'ta garajda çıkan yangın 2 aracı küle çevirdi

DHA
Sivas'ta korkutan yangın...
Yangın, saat 17.30 sularında bir garajda meydana geldi.
Sokak üzerinde iki otomobilin park halinde bulunduğu garajda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Araçlar kullanılmaz hale geldi
Garajdan alev ve dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Alevler kısa sürede iki aracı da sararak kullanılmaz hale getirdi.
Alevler kontrol altına alındı
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına su ve köpükle müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekipler 2 aracın küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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