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Sivas'ta garajda çıkan yangın 2 aracı küle çevirdi

Sivas'ta garajda çıkan yangın 2 aracı küle çevirdi 3 katlı binanın garajında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, alevlerin sardığı 2 araç kullanılmaz hale geldi.