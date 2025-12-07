Sivas'ta göçük altında kalan şantiye şefi 21 gündür aranıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

17 Kasım'da Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyü mevkisinde faaliyet gösteren demir madeni ocağında göçük meydana geldi.

Maden sahasında çalışma yapıldığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle göçük oluştu.

TOPRAK ALTINDA KALDI

Sahada görev yapan şantiye müdürü Sabri Yıldırım, toprak altında kaldı.

Madendeki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

21 GÜNDÜR ARANIYOR

Bölgede, Yıldırım için arama çalışmaları, AFAD, jandarma asayiş timi, komando timi ve UMKE olmak üzere toplamda 39 personel ile 21 gündür sürüyor.

Çalışmalarda bir de kadavra arama köpeği kullanılıyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Geceleri ara verilen çalışmalar, sabah yeniden başlıyor.

Çalışmalar olası toprak kaymalarına karşı titizlikle yürütülüyor.