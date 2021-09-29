34 yıl önce bahçede patates ekili alana köstebekler için tuzak kurduktan sonra akşam eve dönmeyen oğlunu arayan anne, yetkililerden yardım istedi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Fatma Kurtarıcı, 1987 yılında evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan oğlunu arıyor.

Oğlunun 20 yaşındayken "bahçeye gidiyorum" diyerek evden ayrıldığını iddia eden anne Kurtarıcı, o dönem başlatılan arama çalışmalarından sonuç alamadığını söyledi.

Her gün oğlu için gözyaşı döktüğünü ifade eden kadın, geçen 34 yıla rağmen umudunu kesmiyor.

"GELECEĞİ GÜNÜ UMUTLA BEKLİYORUZ"

Kayıp genci en son akrabasının gördüğünü ve ona "Irmağın kenarına gidiyorum." dediğini anlatan Kurtarıcı, "Nüfus cüzdanı hala evde duruyor. Sesimizi duyuyorsa çok özledik, durmasın gelsin. Geleceği günü umutla bekliyoruz. Evlat hasreti çekiyoruz, çok zor. İki kere felç geçirdim. Şimdi de ayaklarımdan yürüyemiyorum." dedi.

Sivas'ta gözü yaşlı anne kaybolan oğlundan umudunu kesmiyor VİDEO









EVLADININ BULUNMASI İÇİN YETKİLİLERE SESLENDİ

Kayıp acısının çok farklı olduğunu dile getiren anne, "Aç mı, derelerde mi, tepelerde mi, çalıştığı adam aç mı koyuyor? Çok zor. Ölmüş olsaydı giderdim mezarının başına iki taş koyar, dua okurdum." diye konuştu.

Anne Kurtarıcı, yetkililerden evladının bulunması için yardım istedi.

"NE ÖLÜSÜ NE DİRİSİ ORTADA"

Nami Kurtarıcı'nın ağabeyi Şevket Kurtarıcı ise kardeşinin bulunmasını beklediklerini belirterek, "Çok yeri aradık fakat 34 yıldır bulamadık. Ne ölüsü ne de dirisi ortada. Yetkililerin yardımcı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



