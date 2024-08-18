Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
İHA

kent merkezi Halil Rıfat Paşa köprülü kavşağında A.K. idaresindeki hafif ticari araç ile M.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarına açılan çukuru düştü.

5 YARALI

Kazada araçların içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı.

ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)