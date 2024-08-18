Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İHA
Sivas kent merkezi Halil Rıfat Paşa köprülü kavşağında A.K. idaresindeki hafif ticari araç ile M.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarına açılan çukuru düştü.
5 YARALI
Kazada araçların içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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