Sivas'ta hasta yakını polis memuru, meslektaşlarına saldırdı Sivas’ta biri polis 3 hasta yakınının meslektaşlarına ve güvenlik görevlilerine saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırgan polis olayın ardından açığa alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Sivas Numune Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde yatan ve entübe olan annesi için hastaneye giden polis memuru Y.P, kardeşi T.P ve yakınları B.K ile hastane güvenlik personeli arasında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı.

O sırada hastanede başka bir olay için bulunan polis ekipleri, meslektaşlarını sakinleştirmek için kavgaya müdahale etmek istedi.

Meslektaşlarına da saldırdı

Konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü. Büyüyen tartışma sonrası polis memuru ve diğer hasta yakınları, kavgaya müdahale eden polis memurlarına da saldırdı.

T.P. isimli hasta yakınının elinde bulunan bastonla polis memurlarına vurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sağlık çalışanlarının 'beyaz kod' vermesi üzerine hastaneye takviye ekipler sevk edildi.

Açığa alındı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis memuru Y.P, soruşturma çerçevesinde açığa alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)