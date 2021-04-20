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- Sivas'ta iftar öncesi yemek kavgasında öldürülen kadın defnedildi
Sivas'ta iftar öncesi yemek kavgasında öldürülen kadın defnedildi
- DHA
- 20.04.2021 - 16:15
- Güncelleme : 20.04.2021 - 16:38
18 Nisan akşamı Sivas'taki Karşıyaka Mahallesi, 62'nci Sokak'taki müstakil evde yaşayan 60 yaşındaki çift Rahmi Parlak ve eşi Mevlüde Parlak arasında iftar öncesi yemek yapma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce, Rahmi Parlak bıçakla, Mevlüde Parlak'ı göğüs ve sırt kısmından 4 bıçak darbesi ile öldürdü.
Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Rahmi Parlak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ
Olay sonrası, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Mevlüde Parlak'ın cenazesi ailesine teslim edildi.
Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Camisi'nde Parlak için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sırasında Parlak'ın yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Parlak'ın cenazesi mezarlıkta defnedildi.