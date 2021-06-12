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- Sivas’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Sivas’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirlendi.
- İHA
- 12.06.2021 - 12:15
Sivas-Divriğ yolu üzerinde seyir halinde olan C.Y. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen S.E. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra G.C., M.C, E.A. isimli şahılar dahil 5 kişi yaralandı.
ZORLUK ÇIKARDI
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslara alarak hastanelere kaldırdı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında C.Y., alkol testi yaptırmamak için ekiplere zorluk çıkardı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza sonucu araçlarda ağır maddi hasar meydana gelirken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı VİDEO