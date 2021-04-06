Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kaza

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kaza

İki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, olay anı çevredeki kameralara yansıdı.

Sivas'ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Osman Yurt Caddesi'nde, Faruk Yıldız yönetimindeki 58 ACF 690 plakalı otomobil, Yasin Yanık'ın kullandığı 58 TV 547 plakalı otomobil ile çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Münire Yanık, Esma Yıldız ve Necla Yıldız yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Münire Yanık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı ise çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.