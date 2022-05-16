Sivas'ta iş hanı, esnafın korkulu rüyası farelerden temizlendi

Sahibi ölen dükkandan çıkan farelerle mücadele eden esnafın yardımına belediye ekipleri yetişti. Yapılan çalışmalarla, farelerin geldiği yağmur suyu hattı kapatıldı.

Sivas’ın merkez ilçesine bağlı Küçükminare Mahallesi Dikilitaş Caddesi'nde Kangal İş Hanı'nda bulunan ve 3 ay önce vefat eden Mustafa Akpolat'ın dükkanı bir süre kapalı kaldı.

Bu süreçte dükkandan çıkan fareler, han esnafını tedirgin eder hale geldi.

DHA’nın haberine göre; çay ocağı, el işi malzemesi satan dükkanlar, market ve bıçakçıların olduğu iş hanındaki esnaf, kendi çabalarıyla, etrafta gezinen farelerle mücadele etmeye çalışsa da çabalar sonuç vermedi.

Farelerin lağımdan geldiği tespit edildi

Şikayetler üzerine harekete geçen Sivas Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri handaki çalışmada, farelerin lağımdan geldiğini ve yağmur suyu hattından çıktığını tespit etti.

Dükkan önündeki yağmur suyu hattı kapandı

Dükkanın önündeki yağmur suyu hattı kapatılırken, dükkanın önündeki malzemeler de kaldırılıp han ilaçlandı.

Fare sorununun çözüldüğü iş hanı esnafı rahat nefes aldıklarını ifade etti.