Sivas'ta işkence yapılan genci kayda aldılar Sivas'ta 16 yaşındaki gence işkence yaparak, çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahısların serbest bırakılması tepki topladı.

DHA

Bayram tatili için Kayseri’den Sivas'ın Çongar köyündeki amcası Emrah Polat’ın yanına giden 16 yaşındaki E.P. ile komşu gençler arasında küfürleşme yaşandı.

İ.H., K.B.E., B.B.E, A.A. ve M.A., E.P.'yi alıkoyup köy dışındaki tenha bir alana götürdü.

Genci burada öldüresiye darbeden ve şikayetçi olmaması için ölümle tehdit eden grup, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Yayınlanınca şikayetçi oldu

İki gün yaşadığı olayı gizleyen E.P., işkence gördüğü anlara ait cep telefonu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşılınca jandarmaya giderek şikayette bulundu.

İfadeleri alınıp serbest bırakılan saldırganlar ise, sosyal medya hesaplarından görüntüleri sildi.

Yaşadıkları olay kadar saldırganların serbest bırakılmasına da üzülen aile duruma tepki gösterdi.

"Videoyu görenler ağlıyor"

E.P.'nin babaannesi Ayşe Polat, şunları söyledi:

Torunum Kayseri’de yaşıyor. Köye gelir gelmez kuzeniyle evlerine giderken çete gibi 5-6 kişi toplanıp dağa doğru götürüyorlar. Orada torunumu iki kişi yorulana kadar dövüyorlar. Torunum orada ölse haberimiz olmazdı. Evin tek çocuğu, babası telefonda ağlıyor. Videoyu görenler ağlıyor. Sosyal medyada paylaşmışlar. Görenler dayanamayıp ağlıyor. Komşular 'Neden bir şey yapmıyorsunuz?' diyorlar. Jandarmaya şikayetçi olduk, döven çocukların babası karakola gidip 'İyi oldu, hak etmiş' demiş. Öyle diyene kadar kendi çocuğunu dövsün. Bugün bizimkinin başına gelen yarın başkasının başına gelir. Çocuk böyle alıştırılmaz.

"Anneme küfrettiler"

16 yaşındaki E.P. ise yaşadıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı: