Sivas'ta istinat duvarının çökme anı kamerada Bir apartmanın arka kısmındaki bahçeyi çevreleyen 15 metre uzunluğundaki istinat duvarının 12 metrelik kısmı çöktü. Çökme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

Sivas’ın Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi üzerindeki Yuvam Apartmanı'nın arka kısmında bulunan 5 metre yüksekliğinde, 15 metre uzunluğundaki istinat duvarının büyük bir bölümü yıkıldı.

Fotoğrafçının camlarını kırdı

Yıkılan duvardan kopan molozlar, apartmanın arka kısmında yer alan bahçedeki bir ağacı devirdikten sonra zemin katta bulunan Cem Kılıç'a ait fotoğrafçı dükkanının camlarını kırdı.

İş yeri sahibi Cem Kılıç, olayın ardından polis ve belediye ekiplerine haber verdi.

Ekipler, istinat duvarının cadde tarafını güvenlik şeridiyle çevirdikten sonra hasar tespit çalışmalarına başladı.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Çökme anında iş yerinde olan Cem Kılıç, "Zamanla aşınmıştı burası. Deprem gürültüsü gibi aniden duvar geldi. Büyük bir felaketle gürültü çıktı. Koskoca taşlar geldi." dedi.

Ölen ve yaralananın olmadığı olay, maddi zarara uğrayan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.