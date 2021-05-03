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    Sivas'ta itfaiyeden yüzük çıkarma operasyonu

    Sivas’ta bir gencin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından ispiral makinesiyle kesilerek çıkartıldı.
    • İHA
    • 03.05.2021 - 06:01
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    Sivas'ta itfaiyeden yüzük çıkarma operasyonu

    Sivas'ta E.K. (18) adlı genç, parmağına taktığı yüzüğü çıkartamadı.

    Kendi çabalarıyla yüzüğü parmağından çıkartmaya çalışan genç başarılı olamayınca Sivas Numune Hastanesine giderek yardım istedi.

    Sağlık ekipleri ise itfaiyeden yardım istedi.

    Sivas'ta itfaiyeden yüzük operasyonu VİDEO

    İSPİRALLE KESİLEREK ÇIKARILDI

    Ekipler kısa bir çalışmanın ardından gencin parmağına sıkışan yüzüğü ispiralle keserek çıkardı.

    Sıkışan yüzükten kurtulan genç rahat bir nefes aldı.

    Sivas ta itfaiyeden yüzük çıkarma operasyonu #1

    Sivas ta itfaiyeden yüzük çıkarma operasyonu #2


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