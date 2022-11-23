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- Sivas'ta izinsiz keçi avı pahalıya patladı
Sivas'ta izinsiz keçi avı pahalıya patladı
Ekipler, kentte koruma altında olan 5 yaşındaki yaban keçisini avlayan şahıslara yönelik harekete geçti ve toplamda 256 bin lira para cezası kesildi.
- 23.11.2022 - 14:07
- Güncelleme : 23.11.2022 - 14:40
Kaçak avlanma denetimleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinesinde ara vermeden devam ediyor.
Sivas'ın Karacaören ilçesinde genel avlağında meydana gelen olayda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şahsın yaban keçisi avladığı ihbarı üzerine harekete geçti.
4 şahsa para cezası yağdı
Sahada denetimlerde bulunan ekipler, 4 şahsın kaçak yollarla koruma altında olan yaban keçisini avladıklarını tespit etti.
Avlak yerinde kota almadan avlanmaktan şahıslara 1.621'er lira idari para cezası kesildi.
Keçiyi vurduğu belirlenen kişiye ise 250 bin TL tazminat cezası verildi.
İHA'nın haberine göre, şahıslara toplamda 256 bin 484 TL para cezası uygulandı.