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Sivas'ta izinsiz keçi avı pahalıya patladı

Sivas'ta izinsiz keçi avı pahalıya patladı

Ekipler, kentte koruma altında olan 5 yaşındaki yaban keçisini avlayan şahıslara yönelik harekete geçti ve toplamda 256 bin lira para cezası kesildi.