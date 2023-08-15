Sivas'ta kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda ürün ele geçirildi Kentte polis ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda kaçak elektronik sigara ile dijital saat bulundu.

İHA Güvenlik güçleri, yapılan operasyonlarla kaçakçılığı önlüyor. Bu kapsamda bir uygulama da Sivas'ta yapıldı. Ekiplerden yeni operasyon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek maksadıyla harekete geçti. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde kentte bulunan iki iş yeri ve eklentilerinde arama yapıldı. Ele geçirilenler Yapılan aramada 174 adet elektronik sigara, 198 adet elektronik sigara likiti ve 35 adet farkla markalarda dijital saat ele geçirildi. Olaya ilişkin iki şahsa, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.