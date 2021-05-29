Sivas’ta kafe, restoran ve lokanta sahiplerinin normalleşme hazırlıkları başladı

1 Haziran’da açılmayı bekleyen dükkan sahipleri gerekli hazırlıkları yapmaya başladı. Açılmadan yana umudu olan dükkan sahipleri, iş yerlerinde sosyal mesafeye uygun düzenlemeler yaptı.

Sivas’ta, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından kafe, restoran ve lokantaların açılmasına yönelik beklentiler yükseldi.

1 Haziran’dan itibaren açılmayı bekleyen dükkanlarda hazırlıklar başladı.

Dezenfekte edilen dükkanlar, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak iç düzenlemelerini yapmaya başladı.

“ARTIK KONUŞAMIYORUZ”

Kent merkezinde kafe işleten Mesut Topçu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bir kapandık sonra tekrar açıldık, iki kapandık sonra tekrar açıldık, üç kapandık sonra tekrar açıldık. İnşallah artık 1 Haziran’dan sonra bir umut var mı yok mu artık konuşamıyoruz.”

“ARTIK BİZ NORMALE DÖNMEK İSTİYORUZ”

“Tekrardan hazırlıklarımızı yaptık.1 Haziran’da da artık tamamen bir açılma bekliyoruz. Bu açılmayı işimiz gücümüz çok olsun, çok para kazanalım diye artık istemiyoruz. Sadece artık biz normale dönmek istiyoruz.”





“PARAMIZ TÜKENDİ, BİZ TÜKENDİK”

“İnşallah bu saatten sonra yavaş yavaş normale döneriz. Umudumuz o. Paramız tükendi, biz tükendik, umutlarımız tükendi. İnşallah yeniden filizlenir. Temizliğimi yaptık, aynalarımızı sildik, camlarımızı sildik, çayımızı eksiğimizi tamamladık, bekliyoruz. 1 Haziran’dan sonra arkadaşlarımızı, dostlarımızı tekrardan kafemize bekliyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık.”