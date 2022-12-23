Sivas'ta kayıp Alzheimer hastası donmuş halde bulundu

Evden çıktıktan sonra gelmeyen yaşlı kadın, 4 gündür ekipler ve vatandaşlar tarafından aranırken kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıkta donduğu tespit edildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 75 yaşındaki Fatma Fidan'dan, dört gün önce evinden ayrılmasının ardından bir daha haber alınamadı.

Alzheimer hastası yaşlı kadın dört gündür ilçe kırsalında aranıyordu.

Yaşlı kadının cesedine, kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

Donarak öldü

Fidan'ın, ilçeden uzaklaşarak kırsalda kaybolduğu ve donarak öldüğü ifade edildi.

Yaşlı kadının kesin ölüm sebebinin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı.

Sivas'ta kayıp Alzheimer hastası kadın donmuş halde bulundu VİDEO

Güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşlı kadın, kaybolmadan önce ilçe merkezinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından son kez görüntülendi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kadının elinde bastonla yürüdüğü görüldü.

İHA'nın haberine göre, bunun yanı sıra, görüntüler kaybolmasından önce Fidan'a ait kaydedilen son görüntüler oldu.