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    Sivas'ta kayıp Alzheimer hastası donmuş halde bulundu

    Evden çıktıktan sonra gelmeyen yaşlı kadın, 4 gündür ekipler ve vatandaşlar tarafından aranırken kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıkta donduğu tespit edildi.
    • 23.12.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 13:37
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    Sivas'ta kayıp Alzheimer hastası donmuş halde bulundu

    Sivas'ın Ulaş ilçesinde 75 yaşındaki Fatma Fidan'dan, dört gün önce evinden ayrılmasının ardından bir daha haber alınamadı.

    Alzheimer hastası yaşlı kadın dört gündür ilçe kırsalında aranıyordu.

    Yaşlı kadının cesedine, kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

    Donarak öldü

    Fidan'ın, ilçeden uzaklaşarak kırsalda kaybolduğu ve donarak öldüğü ifade edildi.

    Yaşlı kadının kesin ölüm sebebinin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı.

    Sivas'ta kayıp Alzheimer hastası kadın donmuş halde bulundu VİDEO

    Güvenlik kamerasına yansıdı

    Yaşlı kadın, kaybolmadan önce ilçe merkezinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından son kez görüntülendi.

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kadının elinde bastonla yürüdüğü görüldü.

    İHA'nın haberine göre, bunun yanı sıra, görüntüler kaybolmasından önce Fidan'a ait kaydedilen son görüntüler oldu.

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