Sivas'ta kaza! Bebek öldü, ailesi ağır yaralandı

İHA
Sivas'ta korkunç bir kaza yaşandı.
Pınarbaşı istikametinden Gürün istikametine gitmekte olan askeri personel Sururi PAK(30) idaresinde ki 80 PB 883 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetinden çıktı.
Bunun sonucunda araç yol dışında bulunan ağaca çarptı.
Minik bebek hayatını kaybetti
Çarpışma sonucunda araçta bulunan Yusuf Ali PAK (1) olay yerinde hayatını kaybederken aynı aileden sürücü Sururi PAK(30), Eşi Sevilay PAK (27), Oğlu Salih Osman PAK (2) ağır yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.