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    Sivas'ta kaza yapan astsubay, hayatını kaybetti

    Dün akşam saatlerinde otomobiliyle takla atmasının ardından hastaneye kaldırılan Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 01.04.2021 - 13:35
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 13:39
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    Sivas'ta kaza yapan astsubay, hayatını kaybetti

    Dün saat 20.00 sıralarında, Sivas- Kayseri yolunda, Gemerek'e bağlı Eskiçubuk köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

    Tunceli Ovacık Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik'in kullandığı 35 DR 710 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı.

    Kazada ağır yaralanan Çevik, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    KURTARILAMADI

    Buradan da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilip, tedaviye alınan Cihat Çevik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

    Sivas ta kaza yapan astsubay, hayatını kaybetti #1

    SEMİNER İÇİN YOLA ÇIKTI

    Bekar olduğu öğrenilen Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik'in, İzmir Jandarma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda düzenlenecek seminer ve kursa katılmak üzere Tunceli'den yola çıktığı öğrenildi.

    Sivas ta kaza yapan astsubay, hayatını kaybetti #2

    MEMLEKETİNE UĞURLANACAK

    Karaman'ın Sarıveliler ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Çevik'in cenazesi, hastanedeki otopsi işlemi sonrası memleketine uğurlanacak.

    Sivas ta kaza yapan astsubay, hayatını kaybetti #3

    Sivas ta kaza yapan astsubay, hayatını kaybetti #4


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