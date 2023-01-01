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    Sivas'ta kaza yapan sürücü: Yılın en şanslı insanıyım

    Buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparken, kazayı yara almadan atlatan sürücü Cengizhan Işık, "Yılın en şanslı insanı oldum" dedi.
    • 01.01.2023 - 05:22
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    Sivas'ta kaza yapan sürücü: Yılın en şanslı insanıyım

    Saat 00.00 sıralarında Sivas- Erzincan Çevreyolu üzerinde, Cengizhan Işık yönetimindeki 58 ADT 601 plakalı otomobil, otogar kavşağı üzerinde yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.

    Kazadan yara almadan kurtuldu

    DHA'nın haberine göre; otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Işık olayı yara almadan atlattı.

    Sivas ta kaza yapan sürücü: Yılın en şanslı insanıyım #1

    "Yılın en şanslı insanıyım herhalde"

    Işık, "Kaza nasıl oldu anlamadım, yer buzdu durduramadım olanlar oldu. Yılın en şanslı insanı olarak kayıtlara geçtim herhalde. Yeni yıla böyle girmeyi düşünmüyordum, evimize gidecektik nasipte bu da varmış. Cana geleceğine mala geldi" diye konuştu.

     

    Sivas ta kaza yapan sürücü: Yılın en şanslı insanıyım #2

    Sivas ta kaza yapan sürücü: Yılın en şanslı insanıyım #3

    Sivas ta kaza yapan sürücü: Yılın en şanslı insanıyım #4

    Sivas ta kaza yapan sürücü: Yılın en şanslı insanıyım #5


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