Sivas'ta kaza yapan Tofaş otomobil adeta ortadan ikiye bölündü

Tofaş marka otomobillerin trafik kazalarında yol açtığı hasarlar bitmek bilmiyor.
Öyle ki pek de dayanıklı olmayan bu otomobiller, herhangi olumsuz bir durumda riskli hale geliyor.
Sivas’ın Gürün ilçesi Ziyaret mevkiinde M.K., Tofaş marka otomobilini yol kenarına park edip, yanındakiler ile birlikte mantar toplamaya araziye çıktı.
Park halindeyken çarptı
M.K. ve yanında bulunan 2 kişi mantar topladığı sırada, S.F. idaresindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan otomobile sol ön kısımdan çarparak takla attı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta ikiye bölündü.
3 kişi yaralandı
Kazada kamyonet sürücüsü ve araçta bulunan N.A. ve S.U yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine ise olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldılar
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Görenler hayrete düştü
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu oldukları öğrenilirken mantardan dönen M.K. ve yanındakiler, otomobilin ortadan iki bölündüğünü görünce hayrete düştü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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