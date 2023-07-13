Sivas’ta kene tarafından ısırılan adam öldü Sivas’ta kene tarafından ısırıldıktan sonra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığa sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören vatandaş hayatını kaybetti.

İHA Havaların ısınmasıyla kene tehlikesi yeniden ortaya çıktı. Sivas’ta yaşayan Cemil Gürbüz'ün vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Gürbüz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gördü. Hastanede hayatını kaybetti Gürbüz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cemil Gürbüz'ün Zara ilçesi ikindi namazını müteakip Kurucuabat köyünde toprağa verileceği öğrenildi. 4'üncü ölüm Gürbüz'ün ölümüyle bu yıl kene sebebiyle bilinen ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.