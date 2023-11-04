Sivas'ta kız arkadaşını sokak ortasında öldüresiye darbetti: Saldırgan tutuklandı Gece saatlerinde sokakta kız arkadaşını saçından tutarak sürükleyip dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Abdurrahman Çiğdem, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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DHA

Kadına şiddetin adresi bu kez Sivas oldu.

2 Kasım günü saat gecesi C.K., erkek arkadaşı Abdurrahman Çiğdem'den ayrılma kararı alınca tartışma çıktı.

Tartışma büyüyünce elinde bıçak olan Çiğdem, sokak ortasında kız arkadaşını uzun süre dövdü.

Mahalle sakini saldırgana cisim fırlattı

Ardından saldırgan, saçından sürüklediği C.K.’ye tekme ve tokat attı. Bu sırada çevre apartmanlarda olayı izleyenler, konserve atarak Çiğdem'i uzaklaştırmaya çalıştı.

Çevredekiler tarafından ikna edilen Çiğdem, bir süre sonra otomobiline binerek uzaklaştı.

Yardım çığlıkları...

Öte yandan yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, C.K.’nin 'Yardım edin ne olur.' diye bağırdığı duyuldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kısa süreli çalışmayla Abdurrahman Çiğdem'i yakalayıp, gözaltına aldı.

Tutuklandı

Çiğdem'in, ifadesinde olayın kız arkadaşı C.K.'nin kendisinden ayrılmak istemesi üzerine yaşandığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

C.K. hastanedeki tedavisinin ardından dün taburcu edilmişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)