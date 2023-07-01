Sivas'ta kontrolden çıkan kamyonun şoförü can verdi Tomruk yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrilirken bir araca da zarar verdi. Kamyon şoförü araca sıkışarak can verirken diğer araç sürücüsü yaralandı.

İHA Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Alicik mevki üzerinde ilerleyen E.Ç. idaresindeki 60 KV 883 plakalı tomruk yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Metrelerce sürüklenen kamyonun üzerinde bulunan tomruklar karşı yönden gelen N.E. yönetimindeki 35 BNZ 549 plakalı araca da zarar verdi. Yol ulaşıma kapandı Sivas-Ankara karayolu bir süreliğine çift taraflı olarak ulaşıma kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu. Kamyon sürücüsü can verdi Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken karşı yönden gelen aracın sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Tomrukların ve kamyonun kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.