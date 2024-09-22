Sivas’ta konut satışlarında düşüş Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Sivas’ta ağustos ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre düştü.

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı.

Paylaşılan verilere göre de 2023’ün ağustos ayında 879 konut satılan Sivas’ta bu yılın aynı ayında 811 konut satıldı.

SİVAS'TA KONUT SATIŞLARI AZALDI

811 konutun 57’sini ipotekli satışlar, 754’ünü ise diğer satışlar grubu oluşturdu. TÜİK konutların satış durumuna göre istatistiklerini de paylaştı.

Buna göre Sivas’ta bu yılın ağustos ayında satılan 811 konutun 299’unu ilk satış, 512’sini ise ikinci el satış teşkil etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)