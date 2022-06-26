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    Sivas'ta köpekleri dövüştürenler hakkında suç duyurusu

    Hayvan Hakları Federasyonu tarafından, Sivas'ta köpekleri dövüştürüp videolarını sosyal medyada paylaşarak yorum yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
    • 26.06.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 14:09
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    Sivas'ta köpekleri dövüştürenler hakkında suç duyurusu

    Türkiye'de başıboş sokak köpekleri kadar yasaklı ırkların kurallara aykırı sokağa çıkarılması ya da saldırganlaştırılan köpeklerin dövüştürülmesi de tepki çekiyor.

    Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, Sivas merkez ve Şarkışla ilçesinde Kangal köpeklerinin bahis karşılığında dövüştürüldüğünü, o anların sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı ve pek çok kullanıcının da görüntülere yorum yazdığını belirledi.

    Harekete geçen Çubukçu, köpek dövüştürenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

    "Sayın Valimiz de bu konuda yardımcı oluyor"

    Kangal köpeklerinin bahislerle dövüştürülmesi ile ilgili son dönemde artış olduğunu belirten Çubukçu, "Bana konuya ilişkin fazlaca video geliyor. Biz de ipin ucunu tutup, çektik. Ancak ipin ucu kördüğüm. Bu işin içinde ciddi isimler var. Bana gelen videoları düzenliyorum ve hepsi hakkında şikayette bulunacağım. Sayın Valimiz de bu konuda yardımcı oluyor. İl Tarım Orman Müdürlüğü'ne bizzat dosyalarımızı sunduk. Adaletin kestiği parmak acımaz" dedi.

    Sivas'ta köpekleri dövüştürenler hakkında suç duyurusu ViDEO

    "Bu tarz şeyleri normal karşılıyor ve şaşırmıyorlar"

    Köpekleri dövüştüren herkes hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Çubukçu, "3 Temmuz'da yapılacak ve dövüşlere meşru bir zemin oluşturacak dediğimiz, Kangal Güzellik Yarışması'nın iptali üzerine bu görüntüler artmaya başladı.

    Henüz kendilerine celpler gitmedi. Hepsi hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulunuyorum. İnsanlar yaptıkları işi o kadar benimsemişler ki. Kangal köpeklerini dövüştürdüklerinde, bir vahşete imza attıklarını düşünmüyorlar.

    Köpekler, hep kan içindeler. Sahipleri ise tezahürat yapıyor. Bu tarz şeyleri normal karşılıyor ve şaşırmıyorlar. Dolayısıyla tepki verdiğimizde de bize tepki veriyorlar" diye konuştu.

    Öte yandan HAYTAP'ın şikayetinin ardından İl Gıda Tarım Orman Müdürlüğü, köpek dövüştürülmesiyle ilgili inceleme başlattı.

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