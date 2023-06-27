İHA
Bayram tatili yolunda kazalar yaşanmaya başladı.
Bu kez olay Sivas'ta yaşandı.
Hafik İlçesi Yarhisar köyü yakınlarında gerçekleşti. Kazada Erzincan istikametine gitmekte olan İ.A. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen E.Y. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
9 kişi yaralandı
Kazanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Bu araçta bulunan aynı aileden, aralarında çocuklarında bulunduğu; Y.Y., O.F.Y., M.Y., D.Y. ve E.Y. yaralanırken diğer araçta bulunan aynı aileden ve aralarında çocuklarında bulunduğu sürücü İ.A. ile yolcular; A.İA., K.A., M.A. yaralandı.
İnceleme başlatıldı
Yaralılar ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.