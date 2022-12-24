Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8369
0.19%
Dolar
18.6796
0.09%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
320.617
0.33%
BTXN Coin
6.84
3.16%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 8 C

    Sivas'ta lastiği patlayınca kaza yaptı: 5 yaralı

    Akıncılar ilçesinde lastiği patlayan otomobilin bariyerlere ve tıra çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.
    • 24.12.2022 - 06:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'ta lastiği patlayınca kaza yaptı: 5 yaralı

    D-100 karayolu Akıncılar ilçe girişinde M.Ö. (42) yönetimindeki 06 YIB 61 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu ilk önce yol kenarında bulunan demir bariyerlere ardından plakası öğrenilemeyen bir tırın kasasına çarparak durdu.

    5 kişi yaralandı

    İHA'nın aktardığına göre; çarpışmanın etkisiyle kazada sürücü ve araç içerisinde bulunan R.Ö. (30), E.B (24), G.B. (26) ve R.Ö. (30) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akıncılar ile Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili incele başlatıldı.

    Sivas ta lastiği patlayınca kaza yaptı: 5 yaralı #1


    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!
    Advertorial

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!

    'CHP'li belediyeler, hile ve hülleyle işe alım yapıyor'
    Gündem

    'CHP'li belediyeler, hile ve hülleyle işe alım yapıyor'

    Şanlıurfa’da DBP il eş başkanı ve parti yöneticisine terör gözaltısı
    İç Haber

    Şanlıurfa’da DBP il eş başkanı ve parti yöneticisine terör gözaltısı

    Görüş Bildir