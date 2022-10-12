Sivas'ta liselilerin bayrak kavgasında kan aktı

Masaya dökülen suyun kitaptan kopartılan üzerinde Türk bayrağı olan kağıtla silinmesi üzerine başlayan kavgada 1'i ağır, 3 öğrenci bıçaklandı.

Sivas’ta Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde çıraklık eğitimi alan öğrenciler arasında bayrak tartışması yaşandı.

Bir öğrenci, masaya dökülen suyu, kitaptan koparttığı üzerindeki Türk bayrağı bulunan sayfa ile silmek istedi.

3 arkadaşını bıçakladı

İHA'nın haberine göre bunun üzerine başlayan tartışmada M.A. (17), sınıf arkadaşları M.C.A.K.(16), Y.G.(16) ve M.Ç.’yi (17) yaraladı.

Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

1 öğrencinin durumu ağır

Yaralı öğrencilerden M.C.A.K.’nin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

M.A. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.



