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- Sivas'ta liselilerin bayrak kavgasında kan aktı
Sivas'ta liselilerin bayrak kavgasında kan aktı
Masaya dökülen suyun kitaptan kopartılan üzerinde Türk bayrağı olan kağıtla silinmesi üzerine başlayan kavgada 1'i ağır, 3 öğrenci bıçaklandı.
- 12.10.2022 - 13:37
- Güncelleme : 12.10.2022 - 13:40
Sivas’ta Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde çıraklık eğitimi alan öğrenciler arasında bayrak tartışması yaşandı.
Bir öğrenci, masaya dökülen suyu, kitaptan koparttığı üzerindeki Türk bayrağı bulunan sayfa ile silmek istedi.
3 arkadaşını bıçakladı
İHA'nın haberine göre bunun üzerine başlayan tartışmada M.A. (17), sınıf arkadaşları M.C.A.K.(16), Y.G.(16) ve M.Ç.’yi (17) yaraladı.
Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
1 öğrencinin durumu ağır
Yaralı öğrencilerden M.C.A.K.’nin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
M.A. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.