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DHA

Saat 19:00 civarında, Sivas Yeni Mahalle'deki Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde yer alan 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki bir market şubesinde, personelin iftar yaptığı esnada yazar kasada patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı. Yangını fark eden market çalışanları, hızla iş yerinin diğer kapısından dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

YANGINA MÜDAHALE EDERKEN DEODORANT KUTULARI PATLADI

İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başlarken, kasanın yanında bulunan deodorant kutuları da patladı. Bu patlamalar, yangının şiddetini artırdı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangın, yaklaşık yarım saat süren yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Neyse ki, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni ve diğer detaylarla ilgili incemeler başlatıldı.