Sivas'ta mobilya fabrikasında korkutan yangın Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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DHA

Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir mobilya fabrikasında saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa süre içerisinde büyüdü ve tüm fabrikayı sarmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 İŞÇİYE MÜDAHALE EDİLDİ, YANGIN KONTROL ALTINDA

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 1 işçi ile itfaiye erlerine hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)