Sivas'ta mülk sahibinin çıkmazı: Sözleşmesiz aile hekimleri iş yerinde ve kira alamıyor Bir iş yeri sahibi, 4 yıldır mülkünde sözleşmesiz faaliyet gösteren aile hekimlerinden ne kira alabiliyor ne de onları gönderebiliyor…

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İHA

Son zamanların sıkça rastlanılan kavgaları ev sahibi ile kiracılar arasında çıkıyor.

Ancak Sivas’ta bunun tam tersi bir olay yaşandı…

Şeyhşamil Mahallesi'nde 250 metrekare dükkanı bulunan Veli Uzun, 2018 yılında İl Sağlık Müdürlüğü’nün dükkanını kiralamak istemesi üzerine mahalle muhtarı İbrahim Nar’ın da ısrarı ile “evet” dedi.

Sadece 1 yıl kira ödediler

Hollanda’da yaşayan mülk sahibi, mahalle sakinlerine hizmet verecek olan aile hekimliği için İl Sağlık Müdürlüğü ile piyasa fiyatının çok altında bir rakama anlaştı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, ilk 1 yıl kirayı düzgün bir şekilde yatırdı.

Fakat sonrasında mülk sahibinin hesabına para gelmedi.

'Sözleşme 1 yıllık'

Durum böyle olunca da Uzun, müdürlüğün kapısını çaldı.

Burada hakkını arayan Uzun, ‘Kira sözleşmesinin 1 yıllık olduğu ve bittiği’ yanıtını aldı.

Artık kirayı bina içerisinde hizmet veren doktorların ödeyeceği söylenince Uzun, bu kez doktorlarla görüştü.

Tahliye kararına uyulmadı

Kira talebini duyan doktorlar ise yeniden İl Sağlık Müdürlüğü’nü işaret etti.

Binada görev yapan doktorlar yeni sözleşme yapmayınca Uzun, tahliye davası açtı.

Tahliye kararı verilmesine rağmen mülk boşaltılmadı ve karara itiraz edildi.

Böylelikle yargı süreci uzadıkça uzadı.

4 yıldır mülküne kavuşamıyor

Veli Uzun, tam 4 yıl boyunca mülküne kavuşamadı.

İlginç durumun en yakın tanıklarından Şeyhşamil Mahallesi Muhtarı İbrahim Nar, kendisinden sağlık ocağı için yer istendiğinden dolayı aracı olduğunu söyledi.

"Anlaşmayı bozduklarını öğrendik"

Nar, “2018 yılının Ekim ayında Sağlık Müdürlüğü beni sağlık ocağı yeri bulmam için aramıştı. Biz de mahallemize hizmet olsun diye yardımcı olduk. Bu sağlık ocağının yeri Veli Bey’e ait olduğu için onunla görüştük. Veli Bey ile o zaman çok uygun bir miktara anlaştık. Fakat biz geçen sene Sağlık Müdürlüğü'ne gittik ve orada yaptığımız anlaşmayı da bozduklarını öğrendik.” dedi.

"Burayı usulsüz kullanmaya devam ediyorlar"

İş yeri sahibi Veli Uzun ise şöyle konuştu: